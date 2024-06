Rubavano almeno quattro veicoli a notte su commissione, l'operazione a Barletta-Andria Trani e Foggia

Operazione della Polizia nelle province di Barletta-Andria Trani e Foggia: oltre 30 persone arrestate e denunciate per associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture. Il sistema criminale smantellato si dedicava al furto di autovetture, eseguiti simultaneamente da diverse “batterie” operative, capaci di sottrarre fino a quattro veicoli per notte. Successivamente, le autovetture rubate venivano trasportate presso autodemolitori compiacenti, prevalentemente nella zona del Cerignolano, dove venivano smontate per farne perdere definitivamente le tracce. Le attività tecniche hanno rivelato che molti furti erano effettuati su commissione, con precise indicazioni sul modello e le specifiche tecniche dei veicoli. In un’intercettazione si discuteva, ad esempio, del tipo di faro del veicolo da rubare.

In altre occasioni, utilizzando il termine “pizze”, si concordava il numero delle autovetture. Gli indagati, utilizzando anche tecnologie avanzate per eludere gli interventi delle Forze dell’Ordine, come disturbatori di frequenze (jammer), bonifiche ambientali e telefoniche che tra dicembre 2023 e maggio 2024 hanno effettuato 45 furti di autovetture tutte di grossa cilindrata per un valore economico complessivo di circa 1.500.000 euro. Sono in corso verifiche su diversi autodemolitori per accertare la regolarità delle attività di smontaggio e rivendita di parti di auto usate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata