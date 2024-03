Noleggiavano Lamborghini e frequentavano Spa e Hotel con vasche idromassaggio

Vivevano nel lusso con i proventi delle rapine ai danni di uffici postali, gioiellerie e attività imprenditoriali, nonché di furti in abitazione. Cinque le persone arrestate dai carabinieri di Torino. Fra i maggiori colpi messi a segno dalla banda, c’è quello ai danni di una gioielleria torinese, che aveva fruttato ai malviventi monili in oro per un valore complessivo di 15mila euro e un paio di rapine ad uffici postali a Borgaro e in corso Grosseto, a Torino. Le azioni criminose degli indagati, che durante le rapine operavano a volto coperto, armati di pistole, ha fruttato loro dei bottini cospicui, tali da indurli ad alzare notevolmente il loro tenore di vita, come emerso dai riscontri dei carabinieri: dalla frequentazione di alberghi (scelti rigorosamente con camere dotate di vasca idromassaggio), centri termali e centri estetici al noleggio di autovetture di grossa cilindrata (una Lamborghini pagata 5000 euro per tre giorni di utilizzo) passando per l’acquisto di beni di lusso. I cinque, gravemente indiziati a vario titolo per i reati di rapina aggravata, furto aggravato e concorso, sono stati portati in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

