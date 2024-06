Il corpo della donna è stato rinvenuto a Buggiano, indagano i carabinieri

Una donna di 39 anni è stata trovata morta in un campo nomadi del Pistoiese, a Buggiano. Sulle cause della morte indagano i carabinieri che non escludono nessuna ipotesi, a partire dal femminicidio. Il marito della donna non è stato trovato nel campo nomadi e i carabinieri lo stanno cercando.

