Dure lamentele da parte dei sindacati. La Prefettura: "Avviata ricerca di alloggi alternativi"

La nave che ospiterà il contingente delle forze dell’ordine a Brindisi in occasione del prossimo G7 diventa un caso. “Il Sim Gdf esprime profondo disappunto e crescente indignazione per la gravissima situazione che si sta verificando sulla banchina del porto di Brindisi, sottolinea in una nota il Sindacato italiano militari della Guardia di Finanza.

Per l’alloggio è stata noleggiata la nave da crociera Mykonos Magic, ex Costa Magica, attraccata alla banchina di Sant’Apollinare. “Navi noleggiate all’ultimo minuto sono state destinate ad accogliere i nostri colleghi provenienti da tutta Italia, incaricati di garantire la sicurezza dell’evento. Tuttavia, ciò che doveva essere un alloggio adeguato si è trasformato in una vergognosa dimostrazione di disorganizzazione: le camere sono sporche, prive di acqua e completamente inadeguate per ospitare militari che dedicano la propria vita alla protezione del Paese”, si legge nella nota.

“I nostri colleghi sono stati costretti ad attese interminabili per le procedure d’imbarco, privi persino dell’acqua necessaria per sopravvivere sotto il cocente sole estivo. Questa mancanza di organizzazione non solo mina il morale dei nostri agenti, ma mette in serio pericolo la loro capacità di svolgere il compito di assicurare la sicurezza dell’evento”, va avanti il sindacato dei militari.

“La permanenza su queste “navi albergo” richiede persino l’approvvigionamento d’acqua a terra prima di salire a bordo, evidenziando un livello di incompetenza e trascuratezza inaccettabile per un evento di tale importanza“, aggiunge il Sim della Finanza. “Ci chiediamo con rabbia e delusione: era davvero così difficile organizzare per tempo l’alloggio di migliaia di persone a Brindisi per il G7? Oppure i nostri governanti erano troppo occupati con altre faccende per garantire condizioni adeguate ai nostri agenti che sacrificano tutto per la sicurezza della nazione?”, chiede.

“Il Sim Gdf esige con fermezza che vengano adottate immediate misure correttive per risolvere questa vergognosa situazione e assicurare che eventi futuri non siano compromessi dalla totale mancanza di pianificazione e rispetto per i nostri militari. La sicurezza dei nostri colleghi è sacra e non può essere messa in pericolo da una leadership incapace e negligente”, conclude la nota.

Cgil Brindisi: “Indignazione per condizioni nave crociera forze ordine”

“La Cgil di Brindisi esprime con fermezza la propria indignazione per le inaccettabili condizioni in cui le forze dell’ordine sono costrette a operare durante il vertice del G7″. Lo dichiara il segretario generale della Cgil brindisina, Antonio Macchia, con riferimento alla nave da crociera attraccata nel porto di Brindisi per accogliere 2600 persone, tra uomini e donne per i servizi di sicurezza durante i giorni del G7.

“È assolutamente vergognoso che mentre i potenti del mondo si rinchiuderanno in un lussuoso bunker, immersi nel comfort e nel lusso, gli uomini e le donne che garantiscono la loro sicurezza siano costretti a vivere e lavorare in condizioni indecorose e disumane“, prosegue. “Il quadro è allarmante e sconfortante. La nave da crociera, designata come alloggio per le forze dell’ordine, presenta gravissime carenze logistiche e strutturali. Perdite d’acqua, impianti di condizionamento guasti, servizi igienici intasati e inagibili, stanze sporche e maleodoranti sono solo alcune delle criticità denunciate. Questo scenario è aggravato dall’assenza di servizi di base come cassette di sicurezza per le armi personali, vassoi per il vitto e un’organizzazione del check-in che ha lasciato molti operatori ore in attesa sotto il sole cocente”, prosegue.

“È inconcepibile che coloro che sono chiamati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti al G7 debbano sopportare tali disagi e umiliazioni. Queste condizioni non solo compromettono il benessere psicofisico degli operatori, ma mettono anche a rischio la loro capacità di svolgere con efficacia e professionalità il loro delicatissimo compito. I lavoratori meritano il giusto riposo e il diritto a soggiornare in locali e strutture idonee, per poter svolgere al meglio il loro lavoro”, va avanti. “La Cgil di Brindisi chiede con urgenza che vengano presi immediati provvedimenti per migliorare le condizioni di alloggio e di lavoro degli operatori della sicurezza”, conclude.

Prefettura Brindisi avvia ricerca alloggi a Lecce e Taranto

“La questura di Brindisi, con il suo Vertice in testa, si è adoperata per una puntuale verifica della situazione che ha consentito fin dalla mattinata odierna di avviare la ricerca di strutture alloggiative alternative anche nelle limitrofe province di Lecce e Taranto“. Lo rende noto la prefettura di Brindisi, con riferimento alla situazione relativa ad alcune cabine della nave da crociera attraccata nel porto di Brindisi per ospitare 2.600 persone, tra uomini e donne, delle forze dell’ordine a cui sono affidati i servizi di sicurezza durante il vertice del G7 nel Brindisino.

“Nella giornata di ieri 9 giugno, durante le operazioni di accoglienza e sistemazione del personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, messo a disposizione della Questura di Brindisi per i servizi di ordine e sicurezza pubblica del G7, si è potuto constatare come circa 150 delle oltre 1500 cabine della nave “Mykonos Magic” siano risultate inidonee all’uso“, ha sapere la prefettura. “Il personale sarà impiegato nei servizi previsti solo a emergenza risolta. Di tutte le iniziative in corso sono informati i rispettivi Comandi e le Organizzazioni Sindacali”, prosegue. “La Prefettura sta garantendo una totale assistenza anche nella predisposizione delle relative convenzioni e tiene costantemente informato il Ministro dell’Interno che segue con la massima attenzione la situazione”.

