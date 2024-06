La droga spedita dagli Stati Uniti e intercettata dalla Gdf a Malpensa

Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino cinese reo di aver importato un chilo e mezzo lordo di resina di Marijuana. La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa proveniente dagli Stati Uniti, è stata intercettata dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa che, impegnate ad analizzare le migliaia di spedizioni transitanti ogni giorno, sulla base di accurate procedure di selezione basate su indici di rischio economico-finanziario hanno individuato quella contenente la sostanza stupefacente.

Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i Finanzieri hanno dato esecuzione alle “operazioni speciali” finalizzate di acquisire ulteriori prove ed elementi di fatto utili a individuare i responsabili del traffico di droga, identificando la reale destinataria della spedizione, che è stata consegnata a Milano. Il conseguente intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente più di un chilo e mezzo di resina di Marijuana dalla purezza molto elevata, che avrebbe potuto produrre un quantitativo di oltre 4000 dosi, e di arrestarne l’importatore. Durante l’operazione in flagranza di reato, i Finanzieri hanno perquisito l’abitazione dell’arrestato ed hanno rinvenuto ulteriore resina di Marijuana, Hashish, sciroppo di Codeina.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto in casa dell’indagato anche 4 bombole di protossido di azoto. Nello specifico quest’ultima sostanza, disponibile sotto forma di vapore, può essere usata anche come sostanza stupefacente che si può inalare. Sempre in sede di perquisizione locale sono stati rinvenuti anche 800 euro in contanti, due telefoni cellulari, tre coltelli e un taser. Proprio a causa della detenzione di questi ultimi il soggetto è stato deferito anche per detenzione abusiva di armi.

