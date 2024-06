Il vigile del fuoco cercare di risalire la corrente per raggiungere i 3 abbracciati tra la corrente

Un vigile del fuoco che sfida la corrente del Natisone per raggiungere i tre ragazzi poi travolti dalla piena del fiume lo scorso venerdì in Friuli Venezia-Giulia. Nel video che mostra i tre abbracciati per resistere alla corrente si vede anche l’eroico pompiere in acqua. Il soccorritore purtroppo non riuscirà a raggiungere i ragazzi per i quali non ci sarà più nulla da fare.

