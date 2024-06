Foto da Facebook

Nove dipendenti sono stati trasferiti negli ospedali di Cernusco, San Raffaele e San Donato

Ventinove persone sono rimaste intossicate a causa di un bidoncino che conteneva una sostanza chimica, che si è rovesciato durante le operazioni di stoccaggio all’interno di un deposito di logistica di Sda a Vimodrone, in provincia di Milano. In 20 sono stati valutati sul posto e non ospedalizzati, mentre altri nove dipendenti sono stati trasferiti negli ospedali di Cernusco, San Raffaele e San Donato, con sintomi di irritazione alle vie aeree, nausea e vomito.

Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto appreso da LaPresse, il bidoncino che conteneva benzoato di denatonio, sale d’ammonio quaternario, si è rovesciato durante le operazioni di stoccaggio. I dipendenti hanno provato a pulire, utilizzando acqua e detergenti. Nella notte, molto probabilmente per una reazione chimica, si sono sprigionati dei fumi e quando stamani i dipendenti si sono recati a lavoro, hanno avvertito bruciori e fastidi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni e il Nucleo Nbcr della sede centrale di Milano. I dipendenti sono stati soccorsi dagli operatori di Areu 118.

