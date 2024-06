E' accaduto in un Istituto superiore in via Livigno

È di 23 studenti intossicati il bilancio di quanto accaduto stamani nella scuola superiore in via Livigno, a Milano, dove uno studente, al momento non ancora identificato, ha spruzzato dello spray al peperoncino. Sul posto sono giunti i soccorsi di Areu 118 che hanno prestato le prime cure: 30 in totale per persone valutate, di cui 23 trasferiti in ospedale per irritazione delle vie aeree. Gli studenti, tutti minorenni, sono stati portani al Buzzi, al San Carlo, al Fatebenefratelli, al De marci, al San Paolo e al Niguarda.

