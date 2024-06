Foto di archivio

Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento

Incidente sul lavoro a Latina nella notte. Un operaio di 38 anni è morto per cause ancora in corso di accertamento in una azienda logistica in strada Macchia Grande, a borgo Santa Maria. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto il 118, che non ha potuto altro che constatare il decesso, e il personale Spresal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata