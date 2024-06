L'evento organizzato dall'Unione Giovani Ebrei d'Italia

A Milano, in piazza San Fedele, la manifestazione internazionale di solidarietà per gli ostaggi israeliani organizzata dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia. I manifestanti hanno mostrato le foto dei 125 ostaggi – bambini, ragazzi, donne, uomini e anziani – ancora nelle mani dei terroristi di Hamas e esposto lo striscione “Bring them home now”.

