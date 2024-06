Sono Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni. Manca all'appello il 25enne Cristian Casian Molnar

Al terzo giorno di ricerche, il fiume Natisone ha restituito i corpi di due dei tre ragazzi travolti dalla sua piena nel pomeriggio dello scorso venerdì a Premariacco, in provincia di Udine. Vigili del fuoco e protezione civile hanno trovato le ragazze disperse: sono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori. Mentre continuano senza sosta le ricerche di Cristian Casian Molnar, 25 anni, originario della Romania.

I tre viaggiavano su una station wagon della Bmw, parcheggiata a pochi metri di distanza dall’alveo del Natisone. I corpi delle due ragazze, delle quali sono state informate le famiglie, sono stati trovati non lontano dalla spiaggetta dove sono stati visti l’ultima volta, prima che la furia dell’acqua del fiume li travolgesse, senza riuscire ad afferrare la corda che i vigili del fuoco, subito allertati, avevano lanciato ai ragazzi nel tentativo di salvarli. I tre, stretti in un abbraccio, avevano tentato in questo modo di resistere alla piena. I corpi erano uno a 700 metri e l’altro a 1000 metri a valle dal luogo in cui erano stati travolti.

Le ricerche, nella mattinata di domenica, erano ripartite in maniera massiccia. Specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia sono al lavoro adesso per cercare il 25enne. Nella giornata di sabato, il sistema droni aveva agganciato uno dei cellulari dei ragazzi, poi il ritrovamento della borsa di una delle ragazze disperse contenente il telefono. Dei giovani però nessuna traccia, fino a oggi. Le condizioni meteo e il livello dell’acqua del fiume, quasi rientrato del tutto, hanno consentito ai soccorritori di lavorare con minori difficoltà rispetto ai giorni precedenti. I familiari dei ragazzi sono giunti sul luogo della scomparsa, supportati da uno psicologo messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

