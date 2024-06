I fatti sono avvenuti lungo la via ferrata Miccia, a Baveno, nella provincia di Verbano Cusio Ossola

Raggiunta dal team Speleo e soccorsa dall’elicottero dei Vigili del fuoco un’escursionista colta da malore lungo la via ferrata Miccia, a Baveno nella provincia di Verbano Cusio Ossola. La donna, impossibilitata a muoversi, è stata recuperata con una manovra al verricello e successivamente trasportata in sicurezza a valle. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE- NOT FOR SALE

