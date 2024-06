Identificati anche tutti i partecipanti alla festa

Duecento euro di multa. Questa la sanzione nei confronti di un uomo, prossimo al matrimonio, che sabato scorso a Jesolo si è vestito da Gesù Cristo per il suo addio al celibato. Lo riporta il Gazzettino, sottolineando come l’uomo avesse anche con sè una croce di legno, in una parodia della Via Crucis.

La trovata goliardica, avvenuta sotto gli occhi di centinaia di turisti, non è piaciuta però a qualcuno dei residenti della città veneta, che ha avvisato le forze dell’ordine. Raggiunta la comitiva dalla Polizia Locale, la croce è stata sequestrata e il gruppo dei partecipanti alla festa identificato in toto.

