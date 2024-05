Sarebbero caduti dal precipizio degli Asteroidi

Tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) sono morti in un incidente avvenuto nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio.

Secondo quanto si apprende soni caduti dal precipizio degli Asteroidi. Sul posto i carabinieri di Sondrio e i vigili del Fuoco.

Attilio Fontana: “Tragedia Val Masino colpisce tutta Lombardia”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta, esprime cordoglio e vicinanza ai familiari e alla Guardia di finanza per il grave e doloroso incidente accaduto oggi in Val Masino. “Un evento tragico che ci colpisce profondamente e rattrista l’intera comunità della Lombardia”.

Lorenzo Fontana: “Cordoglio per militari morti”

“È grande il dolore per la morte dei tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) nell’ incidente in Val Masino. Mi stringo alle famiglie delle vittime. A loro porgo le più sentite condoglianze, a nome mio e della Camera dei deputati. Esprimo alla Guardia di finanza la nostra vicinanza”, ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

Giorgetti: “Mi stringo al dolore delle famiglie”

Messaggio di cordoglio anche da parte del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Mi stringo al dolore delle famiglie dei tre giovani militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza morti tragicamente in Val Masino durante un’esercitazione. Le mie condoglianze anche alla Guardia di Finanza per questo lutto che colpisce profondamente tutti noi”.

Sottosegretaria Savino: “Cordoglio per scomparsa tre finanzieri”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) che hanno tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto in Val Masino, in provincia di Sondrio. Il drammatico evento mi ha colpito profondamente. In questo momento di grande dolore, il mio pensiero va alle famiglie, ai colleghi della Stazione SAGF di Madesimo e di Sondrio, e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere e lavorare con questi valorosi servitori dello Stato”. Lo ha affermato la sottosegretaria di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

