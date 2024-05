Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico Umberto I, è ricoverato in codice rosso

Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere stato investito da un’autovettura mentre era in sella ad una bicicletta. L’incidente stradale è avvenuto in via del Casale Agostinelli nella zona di Morena. Alla guida dell’auto, una Hyundai i10, un uomo di 86 anni. Sul posto 118 e polizia locale di Roma Capitale. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso.

