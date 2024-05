Il valore commerciale dei prodotti tolti dal mercato ammonta a circa 52mila euro

La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 17.225 cosmetici contenenti una sostanza cancerogena, il Butylphenyl Methylpropional, noto con il nome ‘Lilial’, vietato dal marzo del 2022. Il sequestro scaturisce da un’ispezione in nove esercizi commerciali della Marca Trevigiana.

Tra i prodotti sequestrati, creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, saponi di bellezza e saponi deodoranti, profumi da uomo e da donna, bagnoschiuma, shampoo e altre preparazioni per bagni e docce, deodoranti spray, lacche, gel e balsami per capelli, pomate, dopobarba, gel intimi. Il valore commerciale dei prodotti tolti dal mercato ammonta a circa 52.000 euro.

