Un sospettato è stato fermato agli imbarchi di Villa San Giovanni

Questa mattina a Reggio Calabria le volanti della polizia sono intervenute presso l’ospedale Morelli per la segnalazione di un uomo accoltellato e deceduto. La vittima, al momento sconosciuta in quanto senza documenti, sarebbe stata accompagnata in ospedale e successivamente lasciata lì.

Sul posto la squadra mobile e la scientifica per gli accertamenti del caso. Indagini in corso. Intanto un sospettato è stato fermato agli imbarchi di Villa San Giovanni.

