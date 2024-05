Foto di archivio

La giovane è stata dimessa dall'ospedale Fatebenefratelli con una prognosi di 30 giorni

Un 15enne ha aggredito l’ex fidanzatina di 14 anni. È successo ieri pomeriggio a Napoli Posillipo, in un famosissimo lido accanto allo storico palazzo Donn’Anna. Secondo i primi accertamenti i carabinieri hanno denunciato il ragazzo per lesioni e atti persecutori.

La vittima sarebbe stata aggredita dal giovane per motivi legati alla loro relazione. E’ stata medicata nell’ospedale Fatebenefratelli ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Poi, in compagnia della madre, ha sporto denuncia raccontando altri episodi di molestie mai denunciati prima. La Procura per i minorenni di Napoli ha disposto l’affidamento del 15enne ai genitori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata