La donna ha riportato frattura al setto nasale, traumi facciali e rottura dei denti

Un 76enne di Nardò e residente a Galatina (cittadine del Leccese) è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari per violenza domestica nei confronti della moglie disabile. La denuncia è stata presentata da due parenti della donna, obbligata sulla sedia a rotelle.

I familiari erano andati a casa sua per accompagnarla a una visita di controllo in quanto il giorno prima era stata curata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per frattura al setto nasale, traumi facciali e rottura dei denti. Lesioni inizialmente giustificate da una caduta accidentale. Giunti nell’abitazione, i parenti hanno notato del sangue sul volto della donna che aveva anche difficoltà nel parlare, quindi, dopo una lite con il marito, l’hanno accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata.

