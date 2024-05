Sarà sentito dai magistrati dopo non aver risposto al gip nel primo passaggio di garanzia

Le immagini dell’arrivo di Paolo Emilio Signorini, ex presidente del porto di Genova ed ex ad di Iren, in procura a Genova per l’interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria in cui il presidente ligure Giovanni Toti è finito agli arresti domiciliari ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere per lo stesso Signorini. Scortato fino al nono piano, Signorini, maglione blu e camicia bianca, è stato accompagnato nella sala accanto all’ufficio del procuratore, dove sarà sentito dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti, alla presenza anche della Guardia di finanza Nucleo Economico Finanziario che si è occupata delle indagini. Il manager, accusato di corruzione nell’esercizio della sua funzione, è affiancato dal suo avvocato, il legale Enrico Scopesi. Signorini si era messo a disposizione per l’interrogatorio con i magistrati dopo non aver risposto al gip nel primo passaggio di garanzia.

