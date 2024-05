È successo a San Giovanni Rotondo. Il presunto killer era nudo e in stato confusionale, inveiva contro i passanti

Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua abitazione a San Giovanni Rotondo (Foggia). I carabinieri, poco dopo la scoperta del cadavere, hanno bloccato un uomo in stato confusionale: stando a quanto si apprende, l’uomo era nudo e insanguinato e inveiva contro i passanti. L’anziana viveva in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Matteotti, nella zona del Municipio.

