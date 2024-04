Per 10 indagati è scattato il carcere, in 2 ai domiciliari

La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – 10 persone in carcere e 2 agli arresti domiciliari – emessa dal Gip del Tribunale di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti, sottoposti alle indagini preliminari in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti nei comuni di San Nicandro Garganico, Apricena, Cagnano Varano e Campomarino.

L’indagine, avviata nel 2022, scaturiva da un’attività accertativa posta in essere dal personale del Commissariato P.S. San Severo, in collaborazione con i poliziotti della Squadra Mobile ed ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei 12 soggetti in ordine al reato contestato. Infatti, le persone destinatarie della misura cautelare evidenziavano una spiccata capacità delinquenziale per il modus operandi attraverso cui sarebbe avvenuta la cessione, o comunque l’offerta a terzi di dosi di sostanza stupefacente.

