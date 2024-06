Il corpo del generale ritrovato nella sua abitazione a Roma. Si indaga sulle cause del decesso, non è escluso il suicidio

È stato trovato morto questa mattina il presidente di Fincantieri Claudio Graziano. Generale, ex Capo di stato maggiore della Difesa e presidente del Comitato militare dell’Unione europea, era a capo di Fincantieri dal 2022. Il generale è stato trovato morto a Roma, in zona Celio, nella sua abitazione. Si indaga sulle cause del decesso; non è escluso il suicidio. Graziano aveva perso la moglie di recente.

Trovati biglietto e pistola accanto al corpo

Un biglietto e una pistola sono stati ritrovati accanto al corpo del generale Claudio Graziano, trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Roma. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo le indagini e i rilievi del caso.

Fincantieri: “Immenso dolore, lascia vuoto incolmabile”

Fincantieri esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto. L’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera.

Folgiero (ad Fincantieri): “Morto grande condottiero e grande amico”

“Oggi è morto non solo un grande condottiero, che ha dedicato tutta la sua vita all’Italia, ma anche un grande manager ed un grande amico. Oltre che la figura istituzionale mancherà a me moltissimo la persona privata, la sua visione rigorosa del Paese e della vita, dell’importanza del coraggio e dell’amicizia come i veri valori che servono per vincere tutte le battaglie. Come quella per il suo grande amore, sua moglie Marisa, che ha difeso per anni dalla malattia, e che ha perso solo un anno fa”. Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero commentando la scomparsa del presidente Claudio Graziano.

In flessione il titolo in Borsa

In flessione il titolo in Borsa di Fincantieri, che cede il 2,82% a 5,024 euro per azione dopo la notizia della morte del presidente Claudio Graziano. Il titolo tenta poi un rimbalzo in Borsa dopo il tonfo (-2,82%) a seguito della scomparsa del generale, con la valutazione che torna brevemente in positivo per poi cedere nuovamente l’1,57% a 5,089 euro per azione.

La carriera

Nato a Torino nel 1953, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, dal 1972 al 1974, e la Scuola di Applicazione di Torino, dal 1974 al 1976, dove ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche Militari. Ha altresì conseguito le lauree in Scienze Diplomatiche ed Internazionali presso l’Università degli Studi di Trieste, il Master in Scienze Strategiche e la specializzazione universitaria in Scienze Umane presso l’Accademia Agostiniana di Roma.

Dopo il corso di Stato Maggiore, nel 1987 è stato assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito, dove ha svolto l’incarico di Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Programmi di Approvvigionamento. Promosso Maggiore nel 1988, ha quindi frequentato dal 1989 al 1990 il Corso Superiore di Stato Maggiore.

Nel mese di settembre 2001 ha assunto l’incarico di Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia di Washington D.C., negli Stati Uniti. Promosso Generale di Brigata nel gennaio 2002, ha assunto, nell’agosto 2004, il comando della Brigata alpina “Taurinense” e dal mese di luglio 2005 al febbraio 2006 il comando della “Brigata Multinazionale Kabul” in Afghanistan e, con essa, la responsabilità dell’Area d’Operazioni della provincia di Kabul, dirigendo, tra l’altro, numerose iniziative umanitarie nell’ambito delle attività di ricostruzione e di primo soccorso alle popolazioni.

Nel gennaio 2007 il Segretario Generale delle Nazioni Unite gli ha conferito l’incarico di Force Commander della missione UNIFIL in Libano, dove ha assolto il ruolo di Comandante delle Forze dell’ONU, nonché di Capo Missione, diventando altresì responsabile di tutta la componente civile delle Nazioni Unite in Libano, incluso il coordinamento degli aiuti umanitari e delle attività di ricostruzione e soccorso intraprese.

Dal febbraio 2015 al novembre 2018 è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dal 16 maggio 2022 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. e dal 28 settembre 2022 è Presidente di Assonave (Associazione Nazionale dell’industria navalmeccanica).

Insignito di numerose decorazioni, gli sono stati tributati 5 Encomi Solenni e 9 Encomi Semplici. Gli è stata altresì conferita la cittadinanza onoraria della Provincia di Tiro (Libano), dei Comuni di Villanova d’Asti e di Fontanile (AT) e della città di Biella.

Mattarella: “Dolore per improvvisa scomparsa, leale uomo istituzioni”

“Esprimo profondo dolore per la notizia della improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano. Ne ricordo la figura di generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità, doti dimostrate negli importanti ruoli di vertice, nazionali e internazionali, ricoperti nel corso della sua lunga carriera”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dichiarazione del Presidente #Mattarella per la scomparsa del generale Graziano pic.twitter.com/WSrWASVpeE — Quirinale (@Quirinale) June 17, 2024

Meloni: “Sconvolta per tragica scomparsa, integerrimo servitore Stato”

“Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione dopo la scomparsa del presidente del generale Graziano.

Tajani: “Sua scomparsa mi lascia senza parole”

“La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole“. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo aver appreso la notizia della morte del presidente di Fincantieri. “Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”, conclude Tajani.

La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole.Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei.Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 17, 2024

Salvini: “Notizia scomparsa sorprendente e dolorosa”

“È una notizia sorprendente e quindi molto dolorosa, condoglianze alla famiglia”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa del presidente di Fincantieri Claudio Graziano.

La Russa: “Dolore per scomparsa valoroso servitore Stato”

“Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della scomparsa del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, ed ex Capo di Stato Maggiore della Difesa. Un valoroso servitore dello Stato che ha ricoperto importantissimi ruoli nelle Istituzioni nazionali e internazionali, ottenendo ovunque meritati successi e riconoscimenti”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Claudio – aggiunge – era un amico vero con il quale ho avuto la fortuna di poter lavorare da Ministro della Difesa e che anche negli anni a seguire ho frequentato insieme alla sua amata Marisa. Ai suoi cari, il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica”.

Crosetto: “Da sua scomparsa profondo senso di tristezza”

“Con il generale Claudio Graziano abbiamo vissuto percorsi comuni esaltanti e allo stesso tempo impegnativi per migliorare la nostra Difesa. La sua scomparsa mi lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per la Difesa e per l’intera Italia. Oggi se ne va un Ufficiale, ma soprattutto un uomo, che ha contribuito a modernizzare la nostra Nazione anche attraverso i numerosi incarichi di vertice ricoperti, tra cui spicca quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito e quello di Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, che ne testimoniano lo spessore, l’attaccamento incondizionato al servizio e l’assoluta fedeltà alle Istituzioni. A nome mio personale e di tutta la Difesa desidero esprimere, in questa tristissima circostanza, i sentimenti di partecipe cordoglio a tutti i suoi affetti più cari”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alla scomparsa del generale Claudio Graziano. “Rivolgo, inoltre, le mie più sentite condoglianze anche alla famiglia di Fincantieri, che oggi perde una figura di estremo spessore. Ciao Claudio”.

“La scomparsa del Gen. Graziano, Ufficiale dai molteplici e prestigiosi incarichi, lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per l’intera Italia. A nome mio e di tutta la Difesa esprimo il più profondo cordoglio ai suoi cari. Che la terra ti sia lieve,… pic.twitter.com/6uul7rK3eB — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) June 17, 2024

Lollobrigida: “Cordoglio per tragica scomparsa”

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Un uomo che ha saputo, con il suo carisma, la sua professionalità, le sue capacità e gli alti incarichi ricoperti, tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

