La tragica scoperta nella sua abitazione milanese, in circostanze in corso di accertamento. Aveva 60 anni

Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. È quanto si legge in una nota dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, conclude la nota.

Per i carabinieri ipotesi suicidio

Secondo i carabinieri l’ipotesi più accreditata è che il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli si sia suicidato. Anelli si è gettato dal sesto piano del suo appartamento nel centro di Milano. Il medico legale ha escluso segni di violenza e l’intervento di terze persone. Il 118 non ha potuto nient’altro che constatare il decesso avvenuto per l’impatto al suolo.

Zuppi: “Addolorato da scomparsa, vicini ai suoi cari”

“Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Professor Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Professor Anelli alla misericordia del Padre”. Così in una nota il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei.

Bernini: “Addolorata e sconcertata da morte”

“Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Così sui social il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

