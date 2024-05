Nonostante i repentini soccorsi per la donna non c'è stato nulla da fare

Tragedia oggi a Massa, in località Zecca, in via Meucci dove una donna è morta precipitando dal quarto piano. La donna sarebbe caduta da una finestra di una abitazione, per cause in corso di accertamento.

Sul posto si è precipitata l’automedica di Carrara con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa ma nonostante i repentini soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte della donna, di età presunta 40 anni. Sul posto anche le forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata