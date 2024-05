La signora, 81enne, è stata trasportata al Policlinico Umberto I

Una donna di 81 anni, di nome Loredana B., è stata ferita a Roma da un colpo di pistola alla schiena, esploso da una persona a bordo di un Fiat 500 Rossa che aveva affiancato l’autovettura su cui viaggiava la vittima insieme ad un’altra donna. La vettura, da cui è stato esploso in colpo è fuggita in direzione del Villaggio Prenestino. Il fatto è avvenuto lungo la via Prenestina all’altezza di via Don Primo Mazzolari. Indaga la polizia. L’81enne è stata trasportata al Policlinico Umberto I.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata