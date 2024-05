Sarebbe da solo nell'appartamento, al momento non risultano feriti. Sul posto gli agenti della polizia

La Polizia sta intervenendo in via Giovanni Antonio Campano, nel quartiere Chiaiano a Napoli, dove è stata segnalata l’esplosione di colpi di arma da fuoco e un uomo si è barricato in casa. Sul posto sono presenti gli agenti dell’Upg e della Squadra mobile della Questura di Napoli e dell’Unità operativa di primo intervento. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe da solo in casa. Al momento non risultano feriti.

