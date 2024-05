Nonostante il divieto di comunicare con le vittime, l'uomo avrebbe continuato ad inviare messaggi e lettere per raccomandata

Un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari perché accusato di atti persecutori nei confronti della cantante Angelina Mango e della madre, è stato ricoverato in una struttura psichiatrica dopo la richiesta di aggravamento della misura cautelare formulata dal pubblico ministero, dopo quella a febbraio scorso. Ma nonostante il divieto di comunicare con le vittime, impostogli dal Gip del tribunale di Milano , l’uomo avrebbe continuato ad inviare messaggi Whatsapp e lettere per raccomandata. Da qui la richiesta di aggravamento della misura cautelare che è stata notificata al presunto stalker dai carabinieri della stazione di Mesola dove è residente. L’uomo è stato posto nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sant’Anna a Cona in provincia di Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata