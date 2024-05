Il sisma è stato avvertito in particolare nei comuni di Pozzuoli e Bacoli, ma anche nella zona occidentale di Napoli

Nuova forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Alle 8.28 l’Osservatorio Vesuviano ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.4 (poi aggiornata a 3.6) con epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 km. La scossa è stata avvertita in particolare nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli, ma anche nella zona occidentale di Napoli.

Ieri sera l’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, aveva comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 19.51 di lunedì 20 maggio, costituito da 168 terremoti tra i quali quello di magnitudo 4.4 registrato lunedì sera alle 20.10.

Scuole sgomberate a Procida

Scuole sgomberate a Procida dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei con epicentro nel golfo di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita distintamente sull’isola e, fa sapere il sindaco Dino Ambrosino, “siccome è avvenuta in orario scolastico le dirigenti hanno subito attivato i protocolli di sicurezza, radunando gli alunni negli spazi aperti. Stiamo per disporre l’ordinanza di chiusura e sgombero delle scuole pubbliche dell’isola, con la necessità di riprendere i bambini e fare tornare a casa anche i giovanissimi”.

Nel corso della mattinata, aggiunge il sindaco di Procida, “saranno eseguiti in tutti plessi controlli accurati delle condizioni di staticità, a cura della Protezione civile e dei tecnici comunali. Siamo fiduciosi sull’esito, considerato che in questi anni abbiamo realizzato molti interventi di miglioramento sismico alle strutture scolastiche“.

Nell’ordinanza firmata dal sindaco di Procida e pubblicata sull’albo pretorio comunale si legge che viene disposta “la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del comune di Procida per l’intera giornata del 22 maggio in via meramente prudenziale, al fine di effettuare ispezioni speditive e per verificare che non vi siano stati danni” alla luce della “scossa alle ore 8.30 circa avvertita quando i plessi scolastici erano aperti ed erano in corso le lezioni”.

Croce Rossa, impegnati 56 volontari e 20 mezzi

Dalla giornata di ieri, la Croce Rossa Italiana è attiva al fianco del Dipartimento regionale della Protezione civile a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, per fornire assistenza alla popolazione e supporto alle persone ospitate all’interno delle tendopoli allestite. Dalle prime ore di questa emergenza ad oggi, sono 56 i volontari impegnati e 20 i mezzi messi a disposizione dalla Cri. “Siamo vicini alla comunità colpita da questo sciame sismico, alle famiglie, a donne, uomini e bambini che, spaventati, hanno lasciato le proprie case a seguito delle scosse di terremoto”, dichiara Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. “Continueremo a monitorare la situazione, attraverso la nostra Sala operativa nazionale, e ad interagire con il Centro coordinamento soccorsi, pronti ad incrementare, qualora fosse necessario, le nostre attività a supporto della popolazione, al fianco di istituzioni e forze dell’ordine”, aggiunge Valastro.

Terremoto Campi Flegrei, cosa fare se si riportano dei danni

Il Comune di Pozzuoli ha messo a disposizione il numero di telefono 0818551229 per le segnalazioni relative a danni dovuti alle scosse. Gli altri numeri utili sono quelli della centrale operativa della Protezione civile, 08118894400, e del Comando di Polizia municipale di Pozzuoli, 0818551891. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, chiede “di essere sintetici e soprattutto precisi nelle segnalazioni, che dovranno contenere nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e numero civico del fabbricato per cui si richiede la verifica”.

Campi Flegrei, il suolo si è sollevato di 7 cm da inizio anno

Dopo i tanti terremoti che hanno interessato la zona negli ultimi mesi, il suolo nella regione dei Campi Flegrei, nel Napoletano, si è alzato di circa 7 centimetri da inizio anno. Lo rileva l’Osservatorio Vesuviano nel suo ultimo bollettino settimanale di monitoraggio, relativo al periodo tra il 6 e il 12 maggio. Nell’ultimo mese, si legge nel bollettino, il valore medio della velocità di sollevamento del suolo nell’area di massima deformazione dei Campi Flegrei è di circa 20 millimetri. Il sollevamento registrato alla stazione Gnss del Rione Terra, centro storico di Pozzuoli, è di circa 25 centimetri da gennaio 2023 di cui circa 7 centimetri nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata