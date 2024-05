L'Osservatorio Vesuviano ha localizzato l'epicentro a ridosso della Solfatara, nel Comune di Pozzuoli

È di magnitudo 4.4 la seconda scossa di terremoto avvertita in serata nei Campi Flegrei e a Napoli alle 20:10. Si tratta della più forte mai registrata nell’area dalla crisi bradisismica dei primi Anni ’80. L’Osservatorio Vesuviano (sede napoletana dell’Ingv) ha localizzato l’epicentro a ridosso della Solfatara, nel Comune di Pozzuoli.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione nei Comuni Flegrei di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e nella città di Napoli, nei quartieri dell’area occidentale di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, ma anche nella zona collinare e nel centro cittadino, in particolare ai piani alti. Si è scatenato il panico con la gente che è scesa in strada per paura.

Una prima scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19:51, non lontano dalla Solfatara, a una profondità di 3 km.

Altra scossa di terremoto avvertita anche a Napoli

Una terza forte scossa di terremoto si è verificata nell’area dei Campi Flegrei intorno alle 21.45. Il dato della magnitudo dell’ultima scossa non è ancora disponibile.

In corso sciame sismico

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nei Campi Flegrei alle 20.10 rientra in uno sciame sismico in corso nell’area iniziato alle 19.51. Al momento l’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha rilevato 20 terremoti. L’Ingv fa sapere che entro tre/sei ore sarà diffuso un ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

Linee ferroviarie sospese nel Nodo di Napoli

Nel Nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale. Interessate le linee Roma-Napoli via Formia, Roma-Napoli via Cassino, Napoli San Giovanni Barra-Villa Literno e Napoli-Salerno via Nocera Inferiore per permettere le verifiche tecniche a seguito del sisma. Trenitalia fa sapere che la circolazione è rallentata anche sulle linee Alta Velocità Roma-Napoli e Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. È in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa. I treni regionali e metropolitani, inoltre, possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Segnalate crepe e caduta di cornicioni

Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni da edifici. Le squadre del 115 sono al lavoro sul territorio per la verifica diretta della situazione.

Sindaco Pozzuoli: “Mantenere la calma, domani scuole chiuse”

“Per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma“, ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, rivolgendosi alla popolazione. Domani le scuole resteranno chiuse “per le dovute verifiche”, ha detto ancora il primo cittadino che ha subito convocato una riunione per fare il punto della situazione. “Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione civile che alla Polizia municipale ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà, potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata