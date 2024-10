Michele Di Bari: "Le Procure stanno lavorando con grande professionalità"

“Sono fiducioso perché in passato qui l’autorità giudiziaria nel giro di qualche settimana ha sempre individuato i responsabili“. Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al termine della conferenza stampa a seguito dell’omicidio di un ragazzo di 15anni, avvenuto la scorsa notte in Corso Umberto. “Anche statisticamente c’è fiducia nell’attività che con grande professionalità la Procura del Tribunale per i minorenni sta facendo, come anche la Procura ordinaria di Napoli”, ha concluso il prefetto.

