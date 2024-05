Il sisma di magnitudo 4.4 è stato il più forte tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005

Dalle 19.51 del 20 maggio è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle 00.31 del 21 maggio 2024 locali, ha fatto registrare in via preliminare circa 150 terremoti con magnitudo massima di 4.4 .

L’evento di magnitudo 4.4 è stato il più energetico tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L’epicentro è collocato all’interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km. Non si registra allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento che attualmente è di 2 cm/mese. Sempre allo stato attuale, non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all’andamento precedente.

Durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 cm al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati circa 450 eventi con magnitudo superiore a 0.

Sgomberati 3 palazzi a Pozzuoli, evacuate 36 famiglie

Sgomberati 3 palazzi a Pozzuoli, evacuate 36 famiglie

In seguito alle verifiche dei vigili del fuoco, dopo le scosse di ieri, nell’area dei Campi Flegrei, 3 palazzi a Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono stati sgomberati. Gli sgomberi sono stati effettuati in via precauzionale. Sono 36 attualmente i nuclei familiari sgomberati. Il Centro di coordinamento soccorsi insediato ieri sera in Prefettura di Napoli dal prefetto Michele di Bari dopo le forti scosse registrate nei Campi Flegrei ha disposto, su richiesta della Protezione civile della Campania, l’invio di 400 brandine nella disponibilità del Capi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con sede a Capua, nei comuni di Bacoli e Pozzuoli. La misura, si sottolinea dalla Prefettura, “ha carattere essenzialmente cautelare, per fare in modo che le brandine siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità”.

A Pozzuoli numero di telefono per segnalazione danni

Il Comune di Pozzuoli ha messo a disposizione un numero di telefono, 0818551229, per la segnalazione di eventuali danni all’interno e all’esterno delle abitazioni a seguito delle forti scosse di terremoto, la più intensa di magnitudo 4.4, che si sono verificate nell’area dei Campi Flegrei ieri sera e nella notte. Gli altri numeri utili sono quelli della centrale operativa della Protezione civile, 08118894400, e del Comando di Polizia municipale di Pozzuoli, 0818551891. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni chiede “di essere sintetici e soprattutto precisi nelle segnalazioni, che dovranno contenere nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e numero civico del fabbricato per cui si richiede la verifica”.

Notte fuori casa per molti dopo scosse di ieri

Notte fuori casa per molte persone, accolte nelle tende da campo allestite nelle zone interessate dallo sciame sismico che, dalla serata di ieri, ha fatto registrare anche una scossa di magnitudo 4.4, la più forte – secondo i dati dell’Ingv – degli ultimi 40 anni. Le scosse, tutte nella zona dei Campi Flegrei, sono state avvertite distintamente in diverse aree della città di Napoli. Le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse nella giornata di oggi, così come gli istituti scolastici delle Municipalità Nove e Dieci, quelle che già rientrano nell’area dei Campi Flegrei. Sono 4 aree per l’accoglienza dei cittadini allestite a Pozzuoli, con generi di primo conforto e psicologi per l’assistenza alla popolazione.

Protezione civile: “Nessun ferito, lesioni a edifici”

“Unità di crisi terremoto Campi flegrei: al momento non si segnalano feriti. Rilevate alcune lesioni a edifici e caduta calcinacci. In corso allestimento aree accoglienza. Volontariato operativo. Il Dipartimento di Protezione civile è in contatto con strutture operative e autorità sul territorio”. È quanto si legge in un aggiornamento sul profilo del Dipartimento di Protezione civile su X.

Sindaco Pozzuoli: “Qui con De Luca, nessuno sarà lasciato solo”

“È difficile, lo comprendo. Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali. Credetemi siamo tutti qui lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla. Protezione Civile, polizia municipale, vigili del fuoco sono tutti in campo per strada, sono qui a Pozzuoli per voi, fermateli, chiedete qualsiasi assistenza. Sono state allestite aree di accoglienza. Con me c’è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il direttore della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo”. Lo segnala su Facebook il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Gigi Manzoni, dopo le scosse sismiche che hanno colpito la zona del Campi Flegrei.

“Al momento – ricorda -abbiamo 4 aree per l’accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l’assistenza alla popolazione: Palatrincone, parcheggio C9 in via vecchia delle Vigne; piazza a Mare; largo palazzine. Allestiremo a breve altre aree in altre zone della città. Sappiatelo, nessuno sarà lasciato solo. Scrivetemi e contattatemi per qualsiasi cosa”.

