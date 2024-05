Il legale del 65enne, ora detenuto in carcere a Verona, ha già depositato l'istanza di "visita per motivi umanitari"

“Ho 96 anni e ho resistito tutti questi anni per poterlo rivedere e abbracciarlo. Ancora non ci credo che c’è la possibilità”. Così Maria Loner Forti, mamma di Chico, l’imprenditore trentino rientrato in Italia dagli Stati Uniti dove è stato detenuto per 24 anni a seguito della condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, delitto per cui il 65enne ora in carcere a Verona si è sempre dichiarato innocente.

Il legale di Forti, l’avvocato Carlo Dalla Vedova, ha già depositato l’istanza di “visita per motivi umanitari” al tribunale di sorveglianza di Venezia, competente per territorio. L’incontro tra Forti e la mamma, che non si può muovere da Trento per motivi di salute, potrebbe avvenire entro la settimana. Sono 16 anni che madre e figlio non si vedono.

