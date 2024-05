La 39enne è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere a Milano. Secondo quanto apprende LaPresse, la 39enne condannata all’ergastolo per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, abbandonata una settimana in casa nel luglio 2022 e morta di stenti, ha cominciato almeno da 24 ore lo sciopero della fame. “Non ho più voglia di vivere“: avrebbe motivato così la sua decisione.

