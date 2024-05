Ai funerali la figlia Giulia porta la bara. Nella Chiesa degli Artisti Vespa, De Girolamo e Gasparri

Le spoglie di Franco Di Mare nella Chiesa degli Artisti a Roma per l’ultimo saluto al giornalista Rai scomparso a 68 anni per colpa di un mesotelioma. “Un grande giornalista, una persona affettuosa e geniale. L’ultimo messaggio che ci siamo scambiati 20 giorni fa era veramente commovente” sono le parole del collega Rai, che fu anche suo direttore, Bruno Vespa. E sulla ricerca delle cause della malattia di Di Mare, che potrebbe avere legami con il passato da corrispondente di guerra, la collega Nunzia De Girolamo dice: “Uniamoci per fargli vincere questa battaglia. Sarebbe il miglior modo per ricordare un professionista che ha dato tantissimo alla Rai, e lo dico io che sono in Rai da non moltissimi anni ma ho potuto vedere quanto fosse competente e corretto con tutti”.

A rappresentare le Istituzioni al funerale anche Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Vigilanza Rai: “In lui abbiamo trovato sempre competenza, equilibrio e cortesia. L’avevo cercato qualche giorno fa ma con un messaggio mi aveva risposto che non poteva parlare. Si muore anche così, con un whatsapp quando non si può parlare”. Ad accompagnare la bara fuori dalla chiesa di Piazza del Popolo con la moglie Giulia alcuni membri dei Vigili del Fuoco, corpo a cui Di Mare era molto vicino.

