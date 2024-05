Aveva comunicato poche settimane fa di essere stato colpito da un mesotelioma

E’ morto Franco Di Mare, storico inviato e direttore Rai. Era malato da diversi anni di mesotelioma. Qualche settimana fa era apparso in video per l’ultima volta a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio, denunciando l’assenza di vicinanza dell’azienda a seguito della sua malattia contratta a causa dell’esposizione all’uranio durante la guerra in Jugoslavia.

“Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”, la breve nota trasmessa dai suoi cari.

Di Mare, il cordoglio della Rai: “Profondo dolore e riconoscenza”

“La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Giampaolo Rossi e dell’Azienda tutta”. Così in una nota l’ad della Rai Roberto Sergio e il dg della Rai Giampaolo Rossi.

Sergio (ad Rai): “Ricordo con commozione intenso colloquio telefonico”

“Sono profondamente colpito dalla notizia della scomparsa del collega Franco Di Mare. Così come ricordo con commozione il mio breve ma intenso colloquio telefonico di qualche giorno fa. Mi unisco alle preghiere ed al ricordo Di uno straordinario professionista. Sono vicino alla moglie, alla figlia, ai parenti ed alle persone che lo hanno amato. Un abbraccio forte”, così l’ad Rai Roberto Sergio a LaPresse.

Fabio Fazio: “Scomparsa è grande dolore”

“Ci ha lasciato Franco Di Mare. Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve, mai poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non sia mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione Franco in quella intervista a ‘Che Tempo che fa’ per presentare il suo libro. E’ stato molto importante quello che ha detto e per quel che mi riguarda è stato importante quello che ci siamo detti prima e che ci siamo scritti nei giorni successivi. Sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. È un grande dolore”. Così Fabio Fazio sulla scomparsa di Franco Di Mare, giornalista ex Rai morto oggi all’età di 68 anni per mesotelioma.

