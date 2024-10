Il tempo previsto per venerdì e il weekend secondo le rilevazioni dell'Aeronautica militare

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Venerdì 25 ottobre: ancora molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge sparse e locali temporali, più frequenti e diffusi verso fine giornata su Levante ligure e Toscana; cielo poco parzialmente nuvoloso al Meridione e Sicilia, in un contesto asciutto.

Sabato 26 ottobre: maltempo marcato sulle regioni nordoccidentali e Lombardia con piogge molto abbondanti, anche temporalesche; precipitazioni diffuse anche su aree venete e friulane, nord Toscana e Sardegna, e precipitazioni più deboli e isolate sulle restanti zone tirreniche; cielo poco nuvoloso o velato sul resto d’Italia.

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre: ancora rischio di marcato maltempo al Nord-Ovest; probabili precipitazioni sparse anche sul resto del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori.

