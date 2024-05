Le immagini dalla manifestazione "contro la violenza istituzionale"

È partita da piazzale Ostiense, a Roma, la manifestazione per “l’autodeterminazione delle persone trans, non binarie, intersex contro la violenza istituzionale”. “Liberazione per tutti” è la parola d’ordine scritta a chiare lettere sullo striscione che apre il corteo, partecipato da circa 500 persone e che termina a piazza Bocca della Verità. Nel cuore della manifestazione è stata sventolata una grande bandiera che rappresenta la comunità trans, intersex e non binaria. “Vorrei far sentire la mia voce e dar visibilità al nostro mondo. Noi esistiamo e vogliamo avere il diritto di esistere e di vivere come tutti gli altri”, ha detto una persona che ha partecipato all’evento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata