Il capo dello Stato: "Complimenti per la tua forza e auguri!"

“Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri!”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato così il video Instagram di una 14enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno, malata di tumore al rene. La giovane, in cura all’ospedale ‘Santobono-Pausilipon’ di Napoli, aveva denunciato di aver ricevuto degli insulti sui social dove aveva reso nota la sua storia. Offese definite dai vertici del nosocomio “talmente gravi da lasciare noi tutti senza parole”.

Subito dopo è arrivata la risposta della madre della ragazzina. “Sono la mamma di Asia, grazie, grazie e ancora grazie. Spero che l’atteggiamento di Asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazzi e ragazze a dare la voce, la forza di alzare la testa e combattere queste brutte azioni”.

