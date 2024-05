Il 66enne è caduto in un canale in piena a seguito delle forti piogge che hanno colpito la Lombardia

Ritrovato il corpo dell’uomo di 66 anni disperso a Cantù, in provincia di Como, caduto in un canale in piena. L’uomo si sarebbe trovato su un ponticello pedonale insieme a degli amici sopra il canale della roggia, carico d’acqua a seguito delle forti piogge che hanno colpito anche il Comasco negli ultimi due giorni. È caduto nel torrente in piena a causa del crollo del ponte, appoggiato sul terreno che ha ceduto a causa del maltempo. L’incidente è avvenuto giovedì 16 maggio intorno alle 18:20 in via caduti di Nassiriya: ad avvisare i soccorsi una persona che era in compagnia del 66enne.

Gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico hanno ritrovato il corpo del 66emme nel greto del torrente Serenza.

Migliora la situazione in Lombardia, in Veneto ancora allagamenti

Nel frattempo, la situazione sta migliorando su tutto il territorio lombardo, mentre è ancora difficile in Veneto, colpita da gravi allagamenti sempre a causa del maltempo. Oltre 1.000 gli interventi svolti in Lombardia. Nel Milanese procedono speditamente le operazioni di svuotamento delle cantine e delle autorimesse nei territori di Gessate e Bellinzago. Nel pomeriggio di ieri, una perturbazione ha colpito il mantovano: 80 interventi per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti.

Prosegue intanto senza pause il lavoro dei Vigili del fuoco, che da ieri hanno svolto oltre 500 interventi, per far fronte ai danni causati dalle forti che hanno colpito la regione. A Milano sono stati effettuati 340 soccorsi: maggiori criticità a Bellinzago Lombardo, Masate e Gessate. Nella provincia di Monza Brianza sono stati svolti 180 soccorsi, per lo più per allagamenti e prosciugamenti di scantinati allagati. Disposto dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco l’invio di squadre esperte nel pompaggio di acqua e specialisti sommozzatori dalla Liguria.

