Il noto volto televisivo aveva raccontato ieri di aver subito "un agguato da parte di alcuni ebrei sionisti"

Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, ha presentato la denuncia alla Digos della questura di Roma, dopo l’aggressione avvenuta ieri sera a Frascati, in provincia di Roma, per l’aggressione dove ha riportato diverse lesioni. Gli investigatori, che hanno inviato una prima informativa alla procura della Repubblica di Velletri, hanno acquisito le immagini a circuito chiuso delle telecamere di sorveglianza poste intorno al villino dove sarebbe avvenuto il fatto.

“Mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi – aveva spiegato lo chef subito dopo il pestaggio. Secondo la versione della vittima, ribadita anche nella denuncia querela che ha presentato, i partecipanti alla spedizione punitiva nei suoi confronti, apparterrebbero a un gruppo di ebrei sionisti che si sono vendicati contro di lui per le sue posizioni pro-Palestina.

