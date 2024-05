Appello bis invece, per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata dell'uomo ucciso il 24 ottobre 2019

I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 davanti al parco degli Acquedotti all’Appio. Appello bis invece, per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Sacchi, accusata di spaccio di droga e per gli altri due imputati, Paolo Pirino e Marcello De Propris, che erano stati condannati entrambi in Appello a 14 anni e 8 mesi di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata