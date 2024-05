Lo ha comunicato il legale del presidente della Regione Liguria, Stefano Savi

L’interrogatorio del Presidente della Regione Liguria, sospeso, Giovanni Toti si terrà nella settimana dal 27 maggio in avanti. Lo afferma a La Presse il suo legale Stefano Savi dopo aver ricevuto un’indicazione di massima circa la calendarizzazione del presidente che verrà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’indagine sulla corruzione in Liguria nell’ultima settimana del mese. Si dovrà quindi attendere per l’interrogatorio, fissato in tempi celeri ma compatibilmente con impegni già calendarizzati da parte della Procura.

