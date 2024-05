I fatti sono accaduti ad Anzola dell'Emilia, in provincia del capoluogo dell'Emilia-Romagna

Un vigile di poco più di 60 anni, Giampiero Gualandi, intorno alle 17.30 ha ucciso una collega di 33 anni ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, nella sede della polizia municipale dello stesso paese, sparandole con la pistola di ordinanza. La vittima, secondo quanto apprende LaPresse, si chiamava Sofia Stefani ed era in forza al presidio di Sala Bolognese. Gualandi, invece, era rientrato in servizio ad Anzola e in passato aveva ricoperto l’incarico di comandante della polizia locale dell’Unione Intercomunale Terre d’acqua.

Vigile a carabinieri: “Colpo accidentale durante pulizia arma”

Ai carabinieri di Bologna, giunti nella caserma della polizia locale di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, 60 anni, ha riferito che “il colpo è partito accidentalmente durante le operazioni di pulizia dell’arma di ordinanza”. Una circostanza che gli inquirenti stanno verificando.

Sindaco Anzola: “Affranto e sotto shock”

“Sono davvero affranto e sotto shock per il fatto che una cosa del genere sia potuta succedere nel nostro Comune, attentissimo e sempre in prima linea contro la violenza sulle donne. Ci stringiamo attorno ai familiari di questa ragazza”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi.

