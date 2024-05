Investigatori al lavoro sulle telecamere di videosorveglianza

Un 21enne tunisino è morto dopo essere stato accoltellato mercoledì sera nel parco della Montagnola a Bologna. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini. Tra le prime ipotesi ci sarebbe quella della tentata rapina finita nel sangue. Nello stesso parco bolognese, solo sabato scorso, una donna era stata stuprata: per il delitto era stato fermato un 25enne.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento. La vittima, incensurata, è stata colpita all’altezza del costato, sul lato sinistro ed è stata trovata ai piedi della scalinata del Pincio. Immediatamente trasportato al Pronto soccorso, il giovane è morto poco dopo in ospedale. Attualmente gli uffici investigativi stanno cercando di ricostruire l’accaduto visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, era stata ipotizzata una rapina ma, al momento, non è ancora stato chiarito il motivo dell’aggressione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata