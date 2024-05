Foto di archivio

E' successo a Chiaravalle. L'allarme lo avrebbero dato i vicini di casa che non li vedevano da alcuni giorni

Una donna anziana e suo figlio, di 50 anni, sono stati trovati morti in casa, a Chiaravalle (Ancona). Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Jesi. I vigili del fuoco di Ancona hanno dovuto forzare la porta di ingresso e i militari, successivamente, hanno rivenuto i due cadaveri. Da quanto si apprende, l’allarme lo avrebbero dato i vicini di casa che non li vedevano da alcuni giorni. Non si conoscono ancora le cause della morte, sulle quali stanno indagando i militari di Jesi, assieme ai colleghi del Ris, che stanno effettuando i rilievi nell’abitazione.

