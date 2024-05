Immagini di repertorio

L'azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro

Nelle prime ore di questa mattina, a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, la Polizia di Stato e la Gdf hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 137 indagati, ed in via di evoluzione. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, e altri numerosi delitti anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Il blitz è stato condotto dalle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, della Sisco di Catanzaro e dello Sco, i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, con il Gico del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e lo Sico di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. I dettagli dell’operazione saranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in Procura a Catanzaro.

