Foto di archivio

L'incendio è divampato al sesto piano di un un palazzo in via Michele Cipolla

Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla, a Palermo. L’’appartamento al sesto piano è stato distrutto. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

La vittima dell’incendio di stamattina in via Michele Cipolla a Palermo è un uomo disabile e tetraplegico. Secondo le prime informazioni è stato lui a provocare il rogo. I vigili del fuoco hanno salvato la madre di 87 anni che si trovava nell’appartamento. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri e il magistrato di turno. L’uomo, secondo quanto si apprende, inizialmente aveva chiamato il 112 dicendo che aveva in mano delle forbicine puntate alla propria gola e poi successivamente ha chiamato i vigili del fuoco annunciando le proprie intenzioni suicide.

