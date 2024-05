Foto di archivio

E' successo a Salemi. La vittima sarebbe caduta da circa 30 metri di altezza

Un operaio di 33 anni, originario di Benevento, è morto mentre stava lavorando in un cantiere eolico lungo la strada provinciale 69, in contrada San Nicola, a Salemi, in provincia di Trapani. L’uomo sarebbe caduto accidentalmente dalla struttura, precipitando da circa 30 metri d’altezza. I Vigili del fuoco sono sul posto e stanno recuperando il corpo della vittima.

