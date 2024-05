Un manifestante: "È incredibile che l'unica presenza dello Stato qui è la celere"

Tensioni al Salone del libro di Torino dove, di fronte all’ingresso, c’è stata una protesta pro Palestina. Centinaia le persone accorse fuori dal Lingotto che sono state bloccate dalle forze dell’ordine mentre cercavano di oltrepassare le transenne. “Non c’è una sola istituzione qua dentro. Non possono fare tutto gli studenti, i lavoratori, gli attivisti, perché poi vanno in galera, perché poi prendono le manganellate, ci vuole un presidio democratico. È incredibile che l’unica presenza dello Stato qui è la celere“, ha detto un manifestante riferendosi ai Reparti mobili della Polizia. Il ministero degli Esteri ha deciso di aprire un bando universitario con Israele che aveva come temi la ricerca di cybersicurezza. Come studenti e studentesse e corpo accademico ci siamo mobilitate perché questo accordo venisse rescisso, le risposte sono state aberranti”, ha affermato un’altra manifestante.

